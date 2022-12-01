Россияне отводят свои подразделения от Запорожья и готовят к эвакуации оккупационные администрации – Генштаб

Детали

Так, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Также подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни.

В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Дополнение

По данным Генштаба, на Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Зализничного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.