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Россияне отводят свои подразделения от Запорожья и готовят к эвакуации оккупационные администрации – Генштаб

Россияне отводят свои подразделения от Запорожья и готовят к эвакуации оккупационные администрации – Генштаб

Киев • УНН

 • 2943352 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Так, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

Также подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни.

В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

Дополнение

По данным Генштаба, на Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Зализничного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.

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