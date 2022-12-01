Россияне отводят свои подразделения от Запорожья и готовят к эвакуации оккупационные администрации – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Так, из населенного пункта Михайловка, выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
Также подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны мест сосредоточения живой силы противника за предыдущие дни.
В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.
Дополнение
По данным Генштаба, на Запорожском направлении враг также обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы по районам Никополя, Каменского, Новоандреевки, Зализничного, Гуляйполя, Дорожнянки и Белогорья Запорожской области и Ильинки в Днепропетровской области.