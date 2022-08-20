На Запорожье уничтожен редкий радиолокационный комплекс оккупантов - ГУР

Цитата

"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского «аналоговнета» — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» и четыре единицы автомобильной и бронированной техники", - сообщает ГУР МОУ со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг".

Детали

Как указали в ГУР, точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники.