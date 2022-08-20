На Запорожье уничтожен редкий радиолокационный комплекс оккупантов - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Запорожской области уничтожен редкий радиолокационный комплекс российских оккупантов "Зоопарк-1", сообщает Главное управление разведки МО Украины, пишет УНН.
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"19 августа в Запорожской области украинские защитники уничтожили редкий образец рашистского «аналоговнета» — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» и четыре единицы автомобильной и бронированной техники", - сообщает ГУР МОУ со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг".
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Как указали в ГУР, точное попадание по определенным координатам полностью вывело из строя технику, позволявшую корректировать огонь вражеской артиллерии.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 44,9 тыс. человек, 1907 танков и сотен единиц военной техники.