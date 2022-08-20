На Запоріжжі знищено рідкісний радіолокаційний комплекс окупантів - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Запорізькій області знищено рідкісний радіолокаційний комплекс російських окупантів "Зоопарк-1", повідомляє Головне управління розвідки МО України, пише УНН.
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"19 серпня в Запорізькій області українські захисники знищили рідкісний зразок рашистського «аналоговнєта» — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби «Зоопарк-1» та чотири одинці автомобільної та броньованої техніки", - повідомляє ГУР МОУ з посиланням на інформацію оперативного командування "Південь".
Деталі
Як вказали у ГУР, точне влучання по визначених координатах повністю вивело з ладу техніку, що дозволяла коригувати вогонь ворожої артилерії.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 44,9 тис. осіб, 1907 танків та сотень одиниць військової техніки.