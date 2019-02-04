В Запорожской области зарубили мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Запорожской области зарубили мужчину. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Михайловском районе Запорожской области нашли труп мужчины с рублеными ранами.
Из дома убитого ничего не украли.
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Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК. Украина.
Как сообщал УНН, в херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом.