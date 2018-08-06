У Харкові рецидивіст зарубав знайомого та намагався вбити жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Харкові раніше судимий чоловік зарубав сокирою знайомого та наніс тілесні ушкодження його співмешканці. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції у Харківський області, передає УНН.
Як розповіли у поліції, 5 серпня до них надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків району виявлено тіло чоловіка. В ході проведення розшукових заходів оперативники Основ’янського відділу поліції спільно з інспекторами патрульної поліції затримали 44-річного раніше судимого чоловіка.
“Як встановили поліцейські, до підозрюваного в гості прийшов знайомий зі своєю співмешканкою. Компанія розпивала алкогольні напої, після чого хазяїн почав домагатися подруги товариша. Жінка стала чинити опір зловмиснику, внаслідок чого той схопив сокиру й наніс їй декілька ударів по голові і ногах, від яких вона втратила свідомість. В конфлікт втрутився співмешканець потерпілої, між чоловіками почалася бійка. Зловмисник наніс супротивнику близько 15 ударів сокирою по голові, від яких той помер. Після скоєного підозрюваний покинув будинок”, — розповіли у поліції
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч.2 ст.15,п.п.10,13 ч.2 ст.115 (закінчений замах на умисне вбивство), ч.1 ст.153 (задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно із санкціями статей передбачає довічне позбавлення волі.
На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Слідство триває.
Нагадаємо, у Тернопільській області п’яний чоловік зарубав свого товариша, підозрюючи того у крадіжці грошей.