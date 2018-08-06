В Харькове рецидивист зарубил знакомого и пытался убить женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Харькове ранее судимый мужчина зарубил топором знакомого и нанес телесные повреждения его сожительнице. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области, передает УНН.
Как рассказали в полиции, 5 августа к ним поступило сообщение о том, что в одном из домов района обнаружено тело мужчины. В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники Основянского отдела полиции совместно с инспекторами патрульной полиции задержали 44-летнего ранее судимого мужчину.
"Как установили полицейские, к подозреваемому в гости пришел знакомый со своей сожительницей. Компания распивала алкогольные напитки, после чего хозяин начал добиваться подруги товарища. Женщина стала сопротивляться злоумышленнику, в результате чего тот схватил топор и нанес ей несколько ударов по голове и ногах, от которых она потеряла сознание. В конфликт вмешался сожитель потерпевшей, между мужчинами началась драка. Злоумышленник нанес противнику около 15 ударов топором по голове, от которых тот скончался. После совершенного подозреваемый покинул дом", - рассказали в полиции
По данному факту возбуждены уголовные производства по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч.2 ст.15, п.п.10,13 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство), ч.1 ст.153 (удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия ) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциями статей предусматривает пожизненное лишение свободы.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Следствие продолжается.
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