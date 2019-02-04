На Запоріжжі зарубали чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Запорізькій області зарубали чоловіка. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Михайлівському районі Запорізької області знайшли труп чоловіка з рубленими ранами.
З будинку вбитого нічого не вкрали.
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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК. України.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом.