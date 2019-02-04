На Запоріжжі зарубали чоловіка

У Михайлівському районі Запорізької області знайшли труп чоловіка з рубленими ранами.

З будинку вбитого нічого не вкрали.



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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК. України.



Як повідомляв УНН, на Херсонщині ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом.