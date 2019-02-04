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12:58 • 88323 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 210781 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

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Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

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Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 213906 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 197016 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 175392 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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На Запоріжжі зарубали чоловіка

На Запоріжжі зарубали чоловіка

Київ • УНН

 • 15295 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Запорізькій області зарубали чоловіка. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

У Михайлівському районі Запорізької області знайшли труп чоловіка з рубленими ранами.

З будинку вбитого нічого не вкрали.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК. України. 

Як повідомляв УНН, на Херсонщині ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом

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