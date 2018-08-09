На Херсонщині ревнивець намагався зарубати суперника льодорубом

“Причиною конфлікту стала жінка, яка раніше була одружена з підозрюваним, а зараз проживає з потерпілим. В ході конфлікту колишній чоловік декілька разів вдарив льодорубом свого суперника. Постраждалому була вчасно надана необхідна медична допомога та наразі стан його здоров’я задовільний”, — йдеться у повідомленні.

До чергової частину Каховського відділу поліції надійшло повідомлення з районної лікарні, що до приймального відділення з тілесними ушкодженнями доставлено 32-річного місцевого жителя. У потерпілого діагностували рублену рану лівого плеча та проникаюче поранення грудної клітини.

Поліцейські встановили, що чоловік отримав тілесні ушкодження за місцем свого проживання від колишнього чоловіка своєї співмешканки. Як з’ясувалося, 37-річний чоловік, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, прийшов в гості до подружжя та почав конфліктувати. Між чоловіками спалахнула бійка, у ході якої гість схопив льодоруб, декілька разів вдарив ним господаря будинку та втік. Оперативники затримали підозрюваного за місцем його проживання. Він зізнався у скоєному злочині та пояснив, що ні про що не шкодує.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину вилучене та направлене на дослідження в експертно-криміналістичний центр. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство” через ст.15 ККУ “Замах на злочин”. Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, киянина засудили на 12 років за вбивство дружини у стані афекту.