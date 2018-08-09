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В Херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом

Киев • УНН

 • 10420 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Каховском районе Херсонской области полиция задержала мужчину по подозрению в попытке убийства из ревности. Об этом сообщил отдел коммуникации Национальной полиции в Херсонской области, передает УНН.

В Херсонской области ревнивец пытался зарубить соперника ледорубом

“Причиной конфликта стала женщина, которая ранее была замужем за подозреваемым, а сейчас проживает с потерпевшим. В ходе конфликта бывший муж несколько раз ударил ледорубом своего соперника. Пострадавшему была вовремя оказана необходимая медицинская помощь и сейчас состояние его здоровья удовлетворительное”, - говорится в сообщении.

В дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение из районной больницы, что в приемное отделение с телесными повреждениями доставлен 32-летний местный житель. У пострадавшего диагностировали рубленую рану левого плеча и проникающее ранение грудной клетки.

Полицейские установили, что мужчина получил телесные повреждения по месту жительства от бывшего мужа своей сожительницы. Как выяснилось, 37-летний мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений, пришел в гости к супругам и начал конфликтовать. Между мужчинами вспыхнула драка, в ходе которой гость схватил ледоруб, несколько раз ударил хозяина дома и скрылся. Оперативники задержали подозреваемого по месту его жительства. Он признался в совершенном преступлении и пояснил, что ни о чем не жалеет.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Орудие преступления изъято и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Открытое уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины “Умышленное убийство” из ст.15 УК “Покушение на преступление”. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, киевлянина осудили на 12 лет за убийство жены в состоянии аффекта.

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