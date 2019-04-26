В Запорожской области за нарушение санитарных норм предприятия оштрафовали более чем на 240 тысяч гривен

“В первом квартале 2019 года специалисты Госпродпотребслужбы в Запорожской области совершили 227 плановых мероприятия государственного контроля в сферах безопасности пищевых продуктов и санитарного законодательства. В ходе проведенных проверок установлено, что практически каждый субъект хозяйствования нарушает санитарно-гигиенический режим, производственную и личную гигиену”, — говорится в сообщении.

Государственный надзор (контроль) проводился с применением лабораторных исследований: отобрано более 2,5 тыс. смывов с окружающей среды, бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 1,8%, проведено исследование 145 образцов пищевых продуктов (готовых блюд), из которых 2,8 % не соответствовали гигиеническим требованиям по бактериологическим показателям и 1,3% проб воды с отклонением с внутренней водораспределительной сети.

“По результатам проверок, Госпродпотребслужба области, всем без исключения субъектам хозяйствования, направила предписания об устранении, в определенные сроки, нарушений требований санитарного законодательства и безопасности, а также отдельных показателей качества пищевых продуктов. Обобщенные материалы направлены в органы власти и местного самоуправления для соответствующего реагирования”, — отметили в службе.

Напомним, что в школьной столовой на Николаевщине обнаружили нарушения санитарных норм.