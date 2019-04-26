На Запоріжжі за порушення санітарних норм підприємства оштрафували на понад 240 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У сфері безпечності харчових продуктів до 74 суб’єктів господарювання у Запорізькій області застосовані штрафні санкції на загальну суму 244,6 тис. грн. Про це УНН повідомили в прес-службі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
“У першому кварталі 2019 року спеціалісти Держпродспоживслужби в Запорізькій області здійснили 227 планових заходів державного контролю у сферах безпечності харчових продуктів та санітарного законодавства. У ході проведених перевірок встановлено, що практично кожен суб’єкт господарювання порушує санітарно-гігієнічний режим, виробничу та особисту гігієну”, — йдеться в повідомленні.
Державний нагляд (контроль) проводився з застосуванням лабораторних досліджень: відібрано понад 2,5 тис. змивів із навколишнього середовища, бактерії групи кишкової палички виявлені в 1,8%, проведено дослідження 145 зразків харчових продуктів (готових страв), із яких 2,8% не відповідали гігієнічним вимогам за бактеріологічними показниками та 1,3% проб води з відхиленням із внутрішньої водорозподільної мережі.
“За результатами перевірок, Держпродспоживслужба області, всім без винятку суб’єктам господарювання, направила приписи про усунення, у визначені строки, порушень вимог санітарного законодавства та безпечності, а також окремих показників якості харчових продуктів. Узагальнені матеріали направлені до органів влади та місцевого самоврядування для відповідного реагування”, — зазначили в службі.
Нагадаємо, що в шкільній їдальні на Миколаївщині виявили порушення санітарних норм.