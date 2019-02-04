В Запорожской области за сутки зарегистрировано 5 сообщений о нарушении избирательного законодательства

"3 февраля в отделы полиции ГУНП в Запорожской области поступило 5 сообщений о возможных нарушениях, связанных с предвыборной агитацией. Так, общественными наблюдателями в городах Мелитополь и Васильевка обнаружено рекламные билборды с изображением кандидатов в президенты Украины без указания на них заказчика, тиража и типографии", - говорится в сообщении.



Кроме того, 3 февраля в Мелитопольский отдел полиции поступило сообщение, что в местном дворце культуры, во время проведения публичного мероприятия одним из кандидатов в президенты Украины, распространяются печатные материалы предвыборной агитации без исходных данных.



По результатам проведенной проверки составлен административный протокол по ст. 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск).



Как сообщал УНН, Аваков сообщил, что существуют попытки масштабного подкупа избирателей.