На Запоріжжі за добу зареєстровано 5 повідомлень про порушення виборчого законодавства

“3-го лютого до відділів поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло 5 повідомлень про ймовірні порушення, пов’язані з передвиборчою агітацією. Так, громадськими спостерігачами у містах Мелітополь і Василівка виявлено рекламні білборди з зображенням кандидатів у президенти України без зазначення на них замовника, тиражу та типографії”, - йдеться у повідомленні.



Крім того, 3-го лютого до Мелітопольського відділу поліції надійшло повідомлення, що у місцевому палаці культури, під час проведення публічного заходу одним із кандидатів у президенти України, розповсюджуються друковані матеріали передвиборчої агітації без вихідних даних.



За результатами проведеної перевірки складено адміністративний протокол за ознаками ст. 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).



Як повідомляв УНН, Аваков повідомив, що існують спроби масштабного підкупу виборців.