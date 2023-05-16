На Запорожье за сутки 90 вражеских ударов, под обстрел попало кладбище

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"Враг устроил террор мирных населенных пунктов по всей линии разграничения. За сутки 90 ударов нанес по 14 городам и селам: 76 артобстрелов по Зализничному, Гуляйпольскому, Ольговскому, Малиновке, Щербакам, 12 из РСЗО по Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Степному, Каменскому и 2 авиационных по Малой Токмачке. К счастью, люди уцелели", - написал Малашко.

Он отметил, что зафиксировано разрушение 24 гражданских объектов.

"Рашисты снова попали по Новояковлевке. Вражеские "Грады" отработали по мирным домам жителей Степногорска. Враг нанес удар и по многоэтажкам, частным домам и хозяйственным постройкам в Орехове. Кроме того, пострадало кладбище", - сообщил глава ОВА.

Напомним

В небе над Украиной за ночь уничтожили все из 18 запущенных россией ракет и дронов.