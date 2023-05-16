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На Запоріжжі за добу 90 ворожих ударів, під обстріл потрапило кладовище

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Запорізька область за минулу добу зазнала 90 ударів з боку російських військ, є руйнування, а також постраждало кладовище. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли", - написав Малашко.

Він зазначив, що зафіксовано руйнування 24 цивільних об'єктів.

"Рашисти знову поцілили по Новояковлівці. Ворожі "Гради" відпрацювали по мирних домівках жителів Степногірська. Ворог завдав удару й по багатоповерхівках, приватних будинках та господарчих спорудах в Оріхові. Окрім того, постраждало кладовище", - повідомив голова ОВА.

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