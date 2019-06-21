На Запорожье выгорело 15 га пшеничного поля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В одном из сел Запорожской области на поле произошел пожар пшеницы на корню, выгорело 15 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"20 июня в 23:16 в селе Семеновка Мелитопольского района на поле (общая площадь 130 га) фермерского хозяйства возник пожар пшеницы на корню. В 23:57 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 15 га", - указали спасатели.
Жертв и пострадавших нет.
Тушили пожар 11 человек с тремя единицами техники.
Напомним, в Николаевской области загорелся ячмень на 23 гектарах.