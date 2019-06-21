На Запоріжжі вигоріло 15 га пшеничного поля
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В одному з сіл Запорізької області на полі сталася пожежа пшениці на корню, вигоріло 15 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"20 червня о 23:16 у селі Семенівка Мелітопольського району на полі (загальна площа 130 га) фермерського господарства виникла пожежа пшениці на корню. О 23:57 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на площі 15 га", - вказали рятувальники.
Жертв та постраждалих немає.
Гасили пожежу 11 людей з трьома одиницями техніки.
Нагадаємо, на Миколаївщині загорівся ячмінь на 23 гектарах.