На Миколаївщині загорівся ячмінь на 23 гектарах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Пожежа ячменю на корню сталася на трьох приватних ділянках у Миколаївській області напередодні. Вигоріло 23 гектара. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"18 червня о 10:30 у селі Шевченкове Вітовського району на трьох приватних ділянках виникла пожежа ячменю на корню. Об 11:02 пожежу ліквідовано на площі 23 га", - вказали рятувальники.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, при пожежі на Одещині згоріли 12 голів домашньої худоби.