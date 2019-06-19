В Николаевской области загорелся ячмень на 23 гектарах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Пожар ячменя на корню возник на трех частных участках в Николаевской области накануне. Выгорело 23 гектара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"18 июня в 10:30 в селе Шевченково Витовского района на трех частных участках возник пожар ячменя на корню. В 11:02 пожар был ликвидирован на площади 23 га", - указали спасатели.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, при пожаре в Одесской области сгорели 12 голов домашнего скота.