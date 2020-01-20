В Запорожской области от отравления угарным газом погибли супруги с двумя детьми
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В городе Каменка-Днепровская Запорожской области, по предварительным данным, в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей, среди которых один несовершеннолетний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"20 января около 7:55 в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в частном доме в городе Каменка-Днепровская обнаружено четыре трупа", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили трупы хозяев жилища - мужчину 1970 года рождения, женщину 1979 года рождения и их детей 2001 и 2005 годов рождения.
По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления и отравления угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области в жилом доме угарным газом отравились трое детей.