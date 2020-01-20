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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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На Запоріжжі від отруєння чадним газом загинуло подружжя з двома дітьми

Київ • УНН

 • 18717 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, за попередніми даними, внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом загинула сім’я із чотирьох осіб: чоловік, жінка та двоє дітей, серед яких один неповнолітній. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

На Запоріжжі від отруєння чадним газом загинуло подружжя з двома дітьми

"20 січня близько 7:55 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку в місті Кам’янка-Дніпровська виявлено чотири трупи", – сказано у повідомленні.

Поліцейські виявили трупи господарів помешкання чоловіка 1970 року народження, жінки 1979 року народження та їх дітей 2001 та 2005 років народження.

За попередніми даними, родина загинула внаслідок несправності пічного опалення та отруєння чадним газом. Встановлюються всі обставини події.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Львівщині у житловому будинку чадним газом отруїлось троє дітей. 

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