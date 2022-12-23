В Запорожской и Херсонской областях оккупанты продолжают терроризировать гражданских: обстрелам подверглись более 40 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских, передает УНН со ссылкой на возведение Генштаба.
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"На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают терроризировать гражданских, проживающих вдоль правого берега реки Днепр. Обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более сорока населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В частности это – Железнодорожное, Чаривне, Орехов, Магдалиновка и Каменское Запорожской области и Херсон, Республиканец, Днепровское, Янтарное, Белозерка и Станислав на Херсонщине. Также враг нанес авиационный удар неподалеку от Каменского.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 950 человек, 3005 танков и сотен единиц военной техники.