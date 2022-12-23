На Запоріжжі та Херсонщині окупанти продовжують тероризувати цивільних: обстрілів зазнали понад 40 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати цивільних громадян, що проживають вздовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад сорок населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема це - Залізничне, Чарівне, Оріхів, Магдалинівка і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Республіканець, Дніпровське, Янтарне, Білозерка і Станіслав на Херсонщині. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 950 осіб, 3005 танків та сотень одиниць військової техніки.