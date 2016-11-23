На Запорожье россиянин-нелегал подделал себе два украинских паспорта
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Мелитополе Запорожской области гражданин Российской Федерации, незаконно находясь в Украине имел два поддельных паспорта с украинским гражданством. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.
Мужчина с поддельным паспортом даже пришел в госучреждение для получения справки. Сотрудники заметили явные признаки подделки и сообщили правоохранителям.
Когда нелегал пришел за справкой, его уже ждали полицейские. По требованию предоставить документ, который должен удостоверить его личность, человек показал правоохранителям другой паспорт с другим именем, но с собственным фото.
Таким образом, правоохранители выяснили, что россиянин находился в Украине незаконно. Сам мужчина объяснил, что свои документы он потерял, а найдя чужой паспорт решил вклеить в него свою фотографию. Позже нелегал похитил у своего знакомого телефон и паспорт, в который вклеил свое фото.
По факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ст.185 УК Украины (кража).
Во время досудебного расследования будет выяснено настоящие паспортные и биографические данные фигуранта.