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На Запорожье россиянин-нелегал подделал себе два украинских паспорта

Киев • УНН

 • 8252 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Мелитополе Запорожской области гражданин Российской Федерации, незаконно находясь в Украине имел два поддельных паспорта с украинским гражданством. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

На Запорожье россиянин-нелегал подделал себе два украинских паспорта

Мужчина с поддельным паспортом даже пришел в госучреждение для получения справки. Сотрудники заметили явные признаки подделки и сообщили правоохранителям.

Когда нелегал пришел за справкой, его уже ждали полицейские. По требованию предоставить документ, который должен удостоверить его личность, человек показал правоохранителям другой паспорт с другим именем, но с собственным фото.

Таким образом, правоохранители выяснили, что россиянин находился в Украине незаконно. Сам мужчина объяснил, что свои документы он потерял, а найдя чужой паспорт решил вклеить в него свою фотографию. Позже нелегал похитил у своего знакомого телефон и паспорт, в который вклеил свое фото.

По факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по признакам ст.185 УК Украины (кража).

Во время досудебного расследования будет выяснено настоящие паспортные и биографические данные фигуранта.

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