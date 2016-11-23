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На Запоріжжі росіянин-нелегал підробив собі два українських паспорти

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Мелітополі Запорізької області громадянин Російської Федерації, незаконно перебуваючи в України мав два підробних паспорти з українським громадянством. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.

На Запоріжжі росіянин-нелегал підробив собі два українських паспорти

Чоловік з підробним паспортом навіть прийшов до держустанови для отримання довідки. Співробітники помітили явні ознаки підробки та повідомили правоохоронцям.

Коли нелегал прийшов за довідкою, на нього вже чекали поліцейські. На вимогу надати документ, який має посвідчити його особу, чоловік показав правоохоронцям інший паспорт з іншим ім’ям, але із власним фото.

Таким чином, правоохоронці з’ясували, що росіянин знаходився в Україні незаконно. Сам чоловік пояснив, що свої документи він втратив, а знайшовши чужий паспорт вирішив вклеїти до нього свою фотокартку. Пізніше нелегал викрав у свого знайомого телефон та паспорт, до якого також вклеїв своє фото.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України (підроблення документів). Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ознаками ст.185 КК України (крадіжка).

Під час досудового розслідування буде з’ясовано справжні паспортні та біографічні дані фігуранта.

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