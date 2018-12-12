В Запорожье правоохранители обнаружили схрон боеприпасов

"11 декабря следователи, оперативные сотрудники Мелитопольского отдела полиции и сотрудники Управления службы безопасности Украины в Запорожской области провели санкционированный обыск. У нежилого дома в селе Спасское Мелитопольского района правоохранители обнаружили схрон боеприпасов современного производства. Специалисты-взрывотехники ГУНП в Запорожской области изъяли 14 корпусов гранат Ф1, корпус гранаты РГН, 10 запалов УЗРГМ, 3 капсуле детонаторы и 10 тротиловых шашек", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.).

В отделе коммуникации добавили, что с начала года в Запорожской области было раскрыто 275 преступлений в сфере оборота оружия и боеприпасов.

Напомним, в Запорожье полицейские изъяли у местного жителя гранатомет .



