Службові собаки розшукали у житлі рецидивіста гранатомет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Запоріжжі поліцейські вилучили у місцевого мешканця гранатомет. Про це повідомив відділ комунікацій поліції у Запорізькій області, передає УНН.
“Співробітники кримінальної поліції з використанням службової собаки виявили та вилучили у раніше засудженого мешканця міста Бердянськ РПГ-26 з пострілом. Вилучену зброю направили на експертизу”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З автобуса рейсом до РФ зняли пасажира з автоматом Калашникова і гранатами
З 8 грудня на території Запорізької області проводяться профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
Так, 10 грудня співробітники відділу кримінальної поліції Бердянського відділу поліції в Запорізькій області з використанням службової собаки по вулиці Котляревського виявили та вилучили у раніше неодноразово засудженого мешканця Бердянська 1987 року народження РПГ-26 з пострілом.
Вилучену зброю направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві службова вівчарка розшукала палія авто
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 274 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів в сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Раніше на українському кордоні службовий пес, спеціально натренований на пошук зброї та боєприпасів, допоміг у затриманні росіянина з набоями до військової зброї.