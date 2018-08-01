У Києві службова вівчарка розшукала палія авто

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Вихованець столичної групи кінологів у складі Нацполіції допоміг по гарячих слідах розкрити підпал автомобіля. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

“У Голосіївському районі столиці чоловік облив автівку знайомого бензином і підпалив. Однак запалювальна суміш потрапила на одяг зловмисника — і він загорівся сам, проте втік із місця події. Вийти на його слід допоміг чотирилапий помічник правоохоронців, який привів поліцейських до будинку зловмисника: саме тут він переховувався. Із опіками правопорушника доставили в лікарню. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Вночі до чергової частини Голосіївського управління поліції зателефонував 36-річний киянин та повідомив, що на вулиці Золотоніській горить його автомобіль. На виклик терміново виїхали автопатрулі, слідчо-оперативна група, кінологи, рятувальники, лікарі “швидкої”. 

“На місці події правоохоронці виявили взуття та годинник. Службовий собака по кличці Метіс-Міф взяв слід та привів поліцейських до будинку, де переховувався зловмисник. У дворі приватного будинку оперативники затримали чоловіка із опіками рук. Ним виявився 32-річний уродженець Херсонської області, який раніше відбував покарання за різні злочини. Два роки тому він звільнився з місць позбавлення волі”, — зазначив начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин.

Правоохоронці також встановили, що напередодні між родичем затриманого та власником авто стався конфлікт. У результаті чоловік придбав каністру бензину та підпалив автівку "ворога". Частина пального потрапила на його одяг і він теж загорівся.

“Підпалювачу оголошено про підозру за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі”, — додав Олег Волошин.

Нагадаємо, 1 серпня стало відомо про викрадення Кота Бегемота.

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