В Киеве служебная овчарка разыскала поджигателя авто

“В Голосеевском районе столицы мужчина облил машину знакомого бензином и поджег. Однако зажигательная смесь попала на одежду злоумышленника — и он загорелся сам, однако скрылся с места происшествия. Выйти на его след помог четвероногий помощник правоохранителей, который привел полицейских к дому злоумышленника: именно здесь он скрывался. С ожогами правонарушителя доставили в больницу. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Ночью в дежурную часть Голосеевского управления полиции позвонил 36-летний киевлянин и сообщил, что на улице Золотоношской горит его автомобиль. На вызов срочно выехали автопатрули, следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели, врачи “скорой”.

“На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебная собака по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался злоумышленник. Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы”, - отметил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Правоохранители также установили, что накануне между родственником задержанного и владельцем авто произошел конфликт. В результате мужчина приобрел канистру бензина и поджег автомобиль “врага”. Часть топлива попала на его одежду и он тоже загорелся.

“Поджигателю объявлено о подозрении по части второй статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы”, - добавил Олег Волошин.

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