Служебные собаки разыскали в жилище рецидивиста гранатомет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Запорожской области полицейские изъяли у местного жителя гранатомет. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Запорожской области, передает УНН.
“Сотрудники криминальной полиции с использованием служебной собаки обнаружили и изъяли у ранее судимого жителя города Бердянск РПГ-26 с выстрелом. Изъятое оружие направлено на экспертизу”, - говорится в сообщении.
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С 8 декабря на территории Запорожской области проводятся профилактические мероприятия, направленные на выявление и изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.
Так, 10 декабря сотрудники отдела криминальной полиции Бердянского отдела полиции в Запорожской области с использованием служебной собаки на улице Котляревского обнаружили и изъяли у ранее неоднократно судимого жителя Бердянска 1987 года рождения РПГ-26 с выстрелом.
Изъятое оружие направлено на экспертизу в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
С начала года запорожскими полицейскими 274 лицам было сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Ранее на украинской границе служебный пес, специально натренированный на поиск оружия и боеприпасов, помог в задержании россиянина с патронами к оружию.