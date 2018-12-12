На Запоріжжі правоохоронці виявили схрон боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В селі Спаське, що на Запоріжжі, правоохоронці виявили схрон боєприпасів сучасного виробництва. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
"11 грудня слідчі, оперативні співробітники Мелітопольського відділу поліції та співробітники Управління служби безпеки України в Запорізькій області провели санкціонований обшук. Біля нежилого будинку в селі Спаське Мелітопольського району правоохоронці виявили схрон боєприпасів сучасного виробництва. Спеціалісти-вибухотехніки ГУНП в Запорізькій області вилучили 14 корпусів гранат Ф-1, корпус гранати РГН, 10 запалів УЗРГМ, 3 капсулі детонатори та 10 тротилових шашок", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ред.).
У відділі комунікації додали, що з початку року в Запорізькій області було розкрито 275 злочинів у сфері обігу зброї та боєприпасів.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські вилучили у місцевого мешканця гранатомет.