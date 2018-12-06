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В Запорожье построили 16 новых футбольных мини-полей

Киев • УНН

 • 6982 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. С начала года в Запорожской области построили 16 новых футбольных мини-полей. Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В Запорожье построили 16 новых футбольных мини-полей

"Считаю, что прежде всего мы должны создавать их именно в объединенных общинах, чтобы молодежь приучалась к спорту. Хочу поблагодарить Федерацию футбола Украины и Андрея Павелко, который лично занимался тем, чтобы в Запорожской области появились современные футбольные площадки", - подчеркнул глава облгосадминистрации.

Он добавил, что в следующем году ОГА планирует обеспечить спортивными площадками каждую общину области.

Напомним, украинский завод "ФФУ Продакшн" изготовил уже более 300 000 кв. м покрытия для футбольных полей.

Ранее в Федерации футбола Украины сообщили, что ставят себе целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

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