На Запоріжжі побудували 16 нових футбольних міні-полів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. З початку року у Запорізькій області побудували 16 нових футбольних міні-полів. Про це повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, передає УНН із посиланням на прес-службу ОДА.
"Вважаю, що насамперед ми маємо створювати їх саме в об’єднаних громадах, аби молодь привчалася до спорту. Хочу подякувати Федерації футболу України й Андрію Павелку, який особисто опікувався тим, щоб у Запорізькій області з’явилися сучасні футбольні майданчики", - наголосив голова облдержадміністрації.
Він додав, що наступного року ОДА планує забезпечити спортивними майданчиками кожну громаду області.
Нагадаємо, український завод "ФФУ Продакшн" виготовив вже понад 300 тисяч кв. м покриття для футбольних полів.
Раніше у Федерації футболу України повідомили, що ставлять собі за мету "реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.