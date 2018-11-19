Сучасний стадіон урочисто відкрили в центрі Юр'ївської об'єднаної громади

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У селищі Юр'ївка урочисто відкрили новий стадіон. Спортоб'ект облаштували за обласні кошти буквально за рік. Для занять спортом створені всі необхідні умови - два футбольних поля, бігові доріжки, баскетбольний та волейбольний майданчики, воркаут-зона. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко, передає УНН.