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Сучасний стадіон урочисто відкрили в центрі Юр'ївської об'єднаної громади

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У селищі Юр'ївка урочисто відкрили новий стадіон. Спортоб'ект облаштували за обласні кошти буквально за рік. Для занять спортом створені всі необхідні умови - два футбольних поля, бігові доріжки, баскетбольний та волейбольний майданчики, воркаут-зона. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резниченко, передає УНН.

"Будівництво нових спортивних об'єктів і реконструкція вже існуючих - таке завдання ставить Президент України Петро Порошенко. На Дніпропетровщині зводимо спорткомплекси, осучасненням стадіони, під час реконструкції шкіл будуємо спортивні майданчики і оновлюємо футбольні мініполя. Один із прикладів - селище Юр'ївка. У 2017-му реконструювали тут школу, в цьому році побудували новий стадіон", - зазначив він.

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На стадіоні - два футбольних поля: велике і мале. Обидва покриті штучною травою.

Переваги сучасного покриття оцінив президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

"Юр'ївка отримала сучасний стадіон, на якому діти зможуть тренуватися незалежно від пори року. Сподіваюся, тут виховуватимуться майбутні гравці національної збірної. Завдяки президентській реформі децентралізації фінансові ресурси передані на місця - зараз маємо нові стадіони, дитсадки, школи. Спасибі всім, хто підтримав цю ініціативу", - зазначив Павелко.

Крім футбольних полів, для занять спортом - бігові доріжки, баскетбольний та волейбольний майданчики, воркаут-зона. Територія освітлюється і облаштована тротуарною плиткою.

Це перший етап реконструкції стадіону. Незабаром тут з'являться трибуни і адмінбудинок з тренерськими, душовими, роздягальнями, суддівськими, уточнили в ОДА.

Уточнюється, що масштабну програму з облаштування сучасних футбольних мініполів та стадіонів в регіоні втілюють спільно Дніпропетровська ОДА та Федерація футболу України.

Нагадаємо, раніше в ФФУ повідомили, що ставлять за мету "реалізувати дуже амбітний "план Маршалла", який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів".

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