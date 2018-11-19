Современный стадион торжественно открыли в центре Юрьевской объединенной громады
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В поселке Юрьевка торжественно открыли новый стадион. Спортобъект обустроили за областные средства буквально за год. Для занятий спортом созданы все необходимые условия – два футбольных поля, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, воркаут-зона. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко, передает УНН.
“Строительство новых спортивных объектов и реконструкция уже существующих — такую задачу ставит Президент Украины Петр Порошенко. На Днепропетровщине возводим спорткомплексы, осовремениваем стадионы, во время реконструкции школ строим спортивные площадки и обновляем мини-футбольные поля. Один из примеров — поселок Юрьевка. В 2017-м реконструировали здесь школу, в этом году построили новый стадион”, — отметил он.
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На стадионе — два футбольных поля: большое и маленькое. Оба покрыты искусственной травой.
Преимущества современного покрытия оценил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.
“Юрьевка получила современный стадион, на котором дети смогут тренироваться независимо от времени года. Надеюсь, здесь будут воспитываться будущие игроки национальной сборной. Благодаря президентской реформе децентрализации финансовые ресурсы переданы на места — сейчас имеем новые стадионы, детсады, школы. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу”, - отметил Павелко.
Кроме футбольных полей, для занятий спортом — беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, воркаут-зона. Территория освещается и обустроена тротуарной плиткой.
Это первый этап реконструкции стадиона. Вскоре здесь появятся трибуны и админздание с тренерскими, душевыми, раздевалками, судейскими, уточнили в ОГА.
Уточняется, что масштабную программу по обустройству современных мини-футбольных полей и стадионов в регионе воплощают совместно Днепропетровская ОГА и Федерация футбола Украины.
Напомним, ранее в ФФУ сообщили, что ставят за цель “реализовать очень амбициозный „план Маршалла“, который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов”.