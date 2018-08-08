Житомирські чиновники назвали кількість футбольних міні-полів, що збудуть до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Житомирській області триває будівництво нових футбольних полів. Про це УНН повідомили у Житомирській ОДА.
В облдержадміністрації уточнили, що до кінця року планується побудувати 31 майданчик зі штучним покриттям.
Ще 7 футбольних міні-полів будуть реконструйовані, додали в ОДА.
Відповідні наміри будуть реалізовані в рамках програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України", пояснили у Житомирській облдержадміністрації.
Нагадаємо, що в рамках згаданої програми футбольні міні-майданчики будуються наразі по всій країні.
Днями про успішну реалізацію програми заявили, зокрема, у ФФУ.
“Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.
У Федерації нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла“, який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів”.
Цього року для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів. В Івано-Франківській області до кінця року планують відкрити 16 полів.
У столиці також планують до кінця року ввести в експлуатацію 66 міні-полів зі штучним покриттям. Виконавцем держзамовлення в Києві є ТОВ “ФФУ Продакшн”, що працює за технологією всесвітньо відомого німецького виробника штучного покриття Polytan.
Зауважимо, що за такою технологією будуються спортивні майданчики для футболу і в Хорватії.