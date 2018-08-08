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Житомирські чиновники назвали кількість футбольних міні-полів, що збудуть до кінця року

Житомирські чиновники назвали кількість футбольних міні-полів, що збудуть до кінця року

Київ • УНН

 • 9196 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Житомирській області триває будівництво нових футбольних полів. Про це УНН повідомили у Житомирській ОДА.

В облдержадміністрації уточнили, що до кінця року планується побудувати 31 майданчик зі штучним покриттям.

Ще 7 футбольних міні-полів будуть реконструйовані, додали в ОДА.

Відповідні наміри будуть реалізовані в рамках програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України", пояснили у Житомирській облдержадміністрації.

Нагадаємо, що в рамках згаданої програми футбольні міні-майданчики будуються наразі по всій країні.

Днями про успішну реалізацію програми заявили, зокрема, у ФФУ.

“Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

У Федерації нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла“, який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів”.

Цього року для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів. В Івано-Франківській області до кінця року планують відкрити 16 полів.

У столиці також планують до кінця року ввести в експлуатацію 66 міні-полів зі штучним покриттям. Виконавцем держзамовлення в Києві є ТОВ “ФФУ Продакшн”,  що працює за технологією всесвітньо відомого німецького виробника штучного покриття Polytan.

Зауважимо, що за такою технологією будуються спортивні майданчики для футболу і в Хорватії.

Українські Національні Новини

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