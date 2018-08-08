Житомирские чиновники назвали количество футбольных мини-полей, которые построят до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Житомирской области продолжается строительство новых футбольных полей. Об этом сообщили УНН в Житомирской ОГА.
В облгосадминистрации уточнили, что до конца года планируют построить 31 площадку с искусственным покрытием.
Еще 7 футбольных мини-полей будут реконструированы, добавили в ОГА.
Соответствующие намерения будут реализованы в рамках программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины", пояснили в Житомирской облгосадминистрации.
Напомним, что в рамках данной программы футбольные мини-площадки строятся сейчас по всей стране.
На днях об успешной реализации программы заявили, в частности, в ФФУ.
"Федерация футбола приветствует такую политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.
В Федерации напомнили, что поставили за цель "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов".
В этом году для детей Херсонской области уже построили 10 футбольных мини-полей. В Ивано-Франковской области до конца года планируют открыть 16 полей.
В столице также планируют до конца года ввести в эксплуатацию 66 мини-полей с искусственным покрытием. Исполнителем госзаказа в Киеве является ООО "ФФУ Продакшн", работающий по технологии всемирно известного немецкого производителя искусственного покрытия Polytan.
Заметим, что по такой технологии строятся спортивные площадки для футбола и в Хорватии.