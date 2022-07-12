На Запорожье оккупанты снова обстреляли районы Гуляйполя с Ореховым
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Запорожской области российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли районы Гуляйполя, Орехова и двух сел, сообщили в Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Преображенка, Гуляйполе, Орехов. Поступило 38 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов", – говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
Что касается обстановки на фронте, то, по данным ОВА, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей.
За прошедшие сутки враг совершил 52 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Защитники Запорожского края удерживают рубежи, защищают нашу землю и дают достойный отпор российским оккупантам.
Дополнение
С территории на Запорожье, где идут активные боевые действия, выехало до 80% людей.