До 80% людей покинули Запорізьку область, - ОВА

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Очільник ОВА закликав громадян евакуюватися з області в безпечніші місця. Евакуація мирного населення йде не зупиняється ні на день, і щодня Запоріжжя приймає від 1000 до 1500 людей. Проте, найбільший потік був у березні, коли виїздили маріупольці.

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"Коли постріли активізовуються, то люди виїздять, як стає трохи тихіше - повертаються додому. З території, де йдуть активні бойові дії, виїхало до 80% людей, - розповів Олександр Старух.

На сьогодні 87 населених пунктів залишаються без електрики. Через активні бойові дії їх кількість збільшується. Разом з тим, відповідні служби, як тільки є можливість, проводять ремонтні роботи та поновлюють електропостачання.

Крім цього, тиждень тому окупанти перебили великий газогін. Тож постачання газу довелося перекрити, зараз Мелітополь та Василівський район без газопостачання повністю. Провести ремонт там наразі неможливо. Бердянськ відключено від газу вже давно, з початку ведення активних бойових дій у Маріуполі. Ремонтні роботи обов’язково проводяться, де дозволяє безпекова ситуація.

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