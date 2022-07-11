До 80% человек покинули Запорожскую область, - ОВА

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В эфире национального марафона "Единые новости" глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал о ситуации в области в целом и, в частности, на линии разграничения. Об этом информирует УНН.

Подробности

Глава ОВА призвал граждан эвакуироваться из области в более безопасные места. Эвакуация мирного населения идет не останавливается ни на день, и каждый день Запорожье принимает от 1000 до 1500 человек. Однако самый большой поток был в марте, когда выезжали мариупольцы.

Цитата

"Когда выстрелы активизируются, то люди выезжают, как становится немного тише – возвращаются домой. С территории, где идут активные боевые действия, выехало до 80% людей, – рассказал Александр Старух.

На сегодняшний день 87 населенных пунктов остаются без электричества. Из-за активных боевых действий их количество увеличивается. Вместе с тем, соответствующие службы, как только есть возможность, производят ремонтные работы и возобновляют электроснабжение.

Кроме этого, неделю назад оккупанты перебили большой газопровод. Так что поставки газа пришлось перекрыть, сейчас Мелитополь и Васильевский район без газоснабжения полностью. Провести ремонт там пока невозможно. Бердянск отключен от газа уже давно, с начала ведения активных боевых действий в Мариуполе. Ремонтные работы обязательно проводятся, где разрешает безопасность.

Напомним

Оккупанты обстреляли Эсманскую общину Сумской области.

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