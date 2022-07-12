На Запоріжжі окупанти знову обстріляли райони Гуляйполя з Оріховим
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. У Запорізькій області російські окупанти за минулу добу обстріляли райони Гуляйполя, Оріхова та двох сіл, повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Преображенка, Гуляйполе, Оріхів. Надійшло 38 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Деталі
Що стосується обстановки на фронті, то, за даними ОВА, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Протягом минулої доби ворог здійснив 52 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
Захисники Запорізького краю утримують рубежі, захищають нашу землю та дають гідну відсіч російським окупантам.
Доповнення
З території на Запоріжжі, де йдуть активні бойові дії, виїхало до 80% людей.