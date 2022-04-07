В Запорожской области оккупанты запретили мужчинам выезд на подконтрольную Украине территорию - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Запорожской области российские оккупанты запретили выезд мужчинам в сторону подконтрольной украинской власти территории. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"Оккупационная власть продолжает ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усугублению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.
"Силы обороны Украины, нанося потери, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченые оккупантами территории на отдельных направлениях", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Токмаке Запорожской области российские оккупанты заставляют медработников подписывать "контракты" на работу с министерством здравоохранения российской федерации.