В Запорожской области оккупанты запретили мужчинам выезд на подконтрольную Украине территорию - Генштаб

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"Оккупационная власть продолжает ограничивать права граждан Украины на временно занятых территориях. Так, в Запорожской области российские оккупанты запретили выезд лицам мужского пола в сторону подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что также фиксируется рост дефицита товаров первой необходимости, особенно продовольственных, что в дальнейшем может привести к усугублению гуманитарной ситуации в занятом российскими оккупантами регионе.

"Силы обороны Украины, нанося потери, продолжают оттеснять врага и освобождать временно захваченые оккупантами территории на отдельных направлениях", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Токмаке Запорожской области российские оккупанты заставляют медработников подписывать "контракты" на работу с министерством здравоохранения российской федерации.