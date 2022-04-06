На Запоріжжі окупанти змушують медиків підписувати "контракти" з МОЗ рф
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Токмаку Запорізької області російські окупанти змушують медпрацівників підписувати "контракти" на роботу з міністерством охорони здоров’я російської федерації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Запорізьку ОВА.
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"У Токмаку окупанти примушують медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я підписувати так звані “контракти” на роботу з міністерством охорони здоров’я російської федерації", — ідеться у повідомленні.
Додамо
Ситуація у Мелітопольському районі досі складна. Гуманітарні вантажі з Запоріжжя через дії окупантів не потрапляють до мелітопольців, а видачу необхідних медикаментів блокують.
В Енергодарі атомники відмовилися брати участь у пропагандиському ролику російського телебачення про нібито повну перемогу на Запорізькій атомній електростанції. Російські так звані журналісти так і не отримали жодного коментаря від працівників ЗАЕС.