На Запорожье оккупанты заставляют медиков подписывать "контракты" с Минздравом рф

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"В Токмаке оккупанты заставляют медицинский персонал местных учреждений здравоохранения подписывать так называемые “контракты” на работу с министерством здравоохранения российской федерации", — говорится в сообщении.

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Ситуация в Мелитопольском районе до сих пор сложная. Гуманитарные грузы из Запорожья из-за действий оккупантов не попадают к мелитопольцам, а выдача необходимых медикаментов блокируют.

В Энергодаре атомщики отказались участвовать в пропагандистском ролике российского телевидения о якобы полной победе на Запорожской атомной электростанции. Российские так называемые журналисты так и не получили ни одного комментария от работников ЗАЭС.