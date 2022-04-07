На Запоріжжі окупанти заборонили чоловікам виїзд на підконтрольну Україні територію – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд чоловікам у бік підконтрольної Українській владі території. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Окупаційна влада продовжує обмежувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Запорізькій області російські окупанти заборонили виїзд особам чоловічої статі у бік підконтрольної Українській владі території", - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що також фіксується зростання дефіциту товарів першої необхідності, особливо продовольчих, що в подальшому може призвести до ускладнення гуманітарної ситуації в зайнятому російськими окупантами регіоні.
"Сили оборони України, завдаючи втрат, продовжують відтісняти ворога та звільняти тимчасово захоплені окупантами території на окремих напрямках", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Токмаку Запорізької області російські окупанти змушують медпрацівників підписувати "контракти" на роботу з міністерством охорони здоров’я російської федерації.