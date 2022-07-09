На Запорожье оккупанты обстреляли три населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Запорожской области оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Гуляйполе. Последствия обстрелов последнего публикует Запорожская ОВА, передает УНН.
Детали
По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов, Гуляйполе.
Поступило 21 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1505 человек, из них 373 – детей.
Дополнение
Николаев утром потерпел вражеских обстрелов, по области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе.