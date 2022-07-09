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На Запорожье оккупанты обстреляли три населенных пункта

На Запорожье оккупанты обстреляли три населенных пункта

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В Запорожской области оккупанты за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Гуляйполе. Последствия обстрелов последнего публикует Запорожская ОВА, передает УНН.

Детали

По данным Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг совершил 43 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приморское, Орехов, Гуляйполе. 

Поступило 21 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуировано 1505 человек, из них 373 – детей.

Дополнение

Николаев утром потерпел вражеских обстрелов, по области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе.

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