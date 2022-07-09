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На Запоріжжі окупанти обстріляли три населених пункти

На Запоріжжі окупанти обстріляли три населених пункти

Київ • УНН

 • 149877 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів та Гуляйполе. Наслідки постійних обстрілів останнього публікує Запорізька ОВА, передає УНН.

Деталі

За даними Запорізької ОВА, протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів, Гуляйполе. 

Надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1505 людей, з них 373 – діти.

Доповнення

Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів, по області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі.

Українські Національні Новини

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