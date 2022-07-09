На Запоріжжі окупанти обстріляли три населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Запорізькій області окупанти за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів та Гуляйполе. Наслідки постійних обстрілів останнього публікує Запорізька ОВА, передає УНН.
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За даними Запорізької ОВА, протягом минулої доби ворог здійснив 43 обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Приморське, Оріхів, Гуляйполе.
Надійшло 21 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.
Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1505 людей, з них 373 – діти.
Доповнення
Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів, по області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі.