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Миколаїв вранці зазнав обстрілів - ОВА

Миколаїв вранці зазнав обстрілів - ОВА

Київ • УНН

 • 193102 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів, по області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у зведенні з посиланням на дані районних військових адміністрацій, пише УНН.

Цитата

"Зранку, 9 липня, Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється", - зазначив Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується районів області, то ситуація, за інформацією Кіма, наступна:

Миколаївський район:

  • Учора, 8 липня, орієнтовно з 12:00 були обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою. Потерпілих немає.
  • Також учора, 8 липня, після ворожих обстрілів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та дві пожежі хвойного настилу на території лісництві поблизу села Василівка, Очаківської громади.

Баштанський район:

  • Учора, 8 липня, внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території села Добре Баштанської громади.
  • У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 8 липня, обстрілів зазнали станція Березнегувате, села Мурахівка та Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Про те, що вранці у Миколаєві під час тривоги прогриміли вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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