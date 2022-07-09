Миколаїв вранці зазнав обстрілів - ОВА

Цитата

"Зранку, 9 липня, Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється", - зазначив Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується районів області, то ситуація, за інформацією Кіма, наступна:

Миколаївський район:



Учора, 8 липня, орієнтовно з 12:00 були обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою. Потерпілих немає.



Також учора, 8 липня, після ворожих обстрілів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та дві пожежі хвойного настилу на території лісництві поблизу села Василівка, Очаківської громади.



Баштанський район:



Учора, 8 липня, внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території села Добре Баштанської громади.



У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 8 липня, обстрілів зазнали станція Березнегувате, села Мурахівка та Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Про те, що вранці у Миколаєві під час тривоги прогриміли вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.