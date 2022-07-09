Миколаїв вранці зазнав обстрілів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів, по області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у зведенні з посиланням на дані районних військових адміністрацій, пише УНН.
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"Зранку, 9 липня, Миколаїв зазнав обстрілів. Детальна інформація уточнюється", - зазначив Кім у Telegram.
Деталі
Що стосується районів області, то ситуація, за інформацією Кіма, наступна:
Миколаївський район:
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- Учора, 8 липня, орієнтовно з 12:00 були обстріли села Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого частково пошкоджено житлові будинки та кам'яні огорожі. Також відбулося займання полів із зерновими, лісосмуги та сухостою. Потерпілих немає.
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- Також учора, 8 липня, після ворожих обстрілів виникла пожежа лісу на Кінбурнській косі та дві пожежі хвойного настилу на території лісництві поблизу села Василівка, Очаківської громади.
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Баштанський район:
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- Учора, 8 липня, внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків горіли пожнивні залишки та суха трава на відкритій території села Добре Баштанської громади.
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- У Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 8 липня, обстрілів зазнали станція Березнегувате, села Мурахівка та Калинівка Березнегуватської громади. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Про те, що вранці у Миколаєві під час тривоги прогриміли вибухи, повідомив мер Олександр Сєнкевич.