Николаев утром подвергся обстрелам - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Николаев утром подвергся вражеским обстрелам, по области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сводке со ссылкой на данные районных военных администраций, пишет УНН.
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"Утром, 9 июля, Николаев подвергся обстрелам. Подробная информация уточняется", - отметил Ким в Telegram.
Детали
Что касается районов области, то ситуация, по информации Кима, следующая:
Николаевский район:
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- Вчера, 8 июля, ориентировочно с 12:00 были обстрелы села Новониколаевка Первомайской громады. В результате чего частично повреждены жилые дома и каменные ограждения. Также случилось воспламенение полей с зерновыми, лесополосы и сухостоя. Потерпевших нет.
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- Также вчера, 8 июля, после вражеских обстрелов возник пожар леса на Кинбурнской косе и два пожара хвойного настила на территории лесничества вблизи села Васильевка, Очаковской громады.
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Баштанский район:
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- Вчера, 8 июля, в результате попадания боеприпасов и их обломков горели пожнивные остатки и сухая трава на открытой территории села Добре Баштанской громады.
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- В Березнеговатской громаде продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 8 июля, обстрелам подверглись станция Березнеговатое, села Мураховка и Калиновка Березнеговатской громады. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
О том, что утром в Николаеве во время тревоги прогремели взрывы, сообщил мэр Александр Сенкевич.