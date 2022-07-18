На Запорожье оккупанты обстреляли шесть сел и Орехов с Гуляйполем
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Запорожской области за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли шесть сел и города Орехов и Гуляйполе, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет УНН.
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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новоалександровка, Таврийское, Юрковка, Преображенка, Темировка, Новоданиловка, Орехов, Гуляйполе", - сообщил Старух в Telegram.
Детали
По его словам, поступило 9 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
При этом на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений, отметил глава ОВА. Так, противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.
За прошедшие сутки враг, как указано, совершил 64 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Дополнение
Оккупанты бьют из РСЗО по населенным пунктам Запорожья.